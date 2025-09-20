Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Aos 75 anos, Sebastião Lazaroni se recupera de cirurgia delicada

Ex-comandante do Brasil na Copa de 1990 passou por cirurgia após sangramentos nasais e já faz fisioterapia no CTI
O ex-treinador da Seleção Brasileira Sebastião Lazaroni, que esteve à frente do time na Copa do Mundo de 1990, permanece internado no Hospital Copa D’Or, em Copacabana, Zona Sul do Rio. Ele completa 75 anos na próxima quinta-feira (25).

Lazaroni foi hospitalizado após episódios repetidos de sangramento nasal. Passou por diferentes procedimentos — entre eles cauterizações, embolizações e, por último, uma cirurgia — para controlar a hemorragia. Durante o tratamento, precisou receber cinco transfusões de sangue.

Em fase de recuperação, o ex-técnico já realiza fisioterapia no Centro de Terapia Intensiva (CTI), com exercícios para as pernas e o tronco. Os médicos esperam retirar os tampões nasais em breve.

Mesmo sem previsão de novas transfusões, familiares decidiram manter a campanha de doação de sangue iniciada nos últimos dias. A mobilização, que ganhou força nas redes sociais com o apoio de ex-jogadores, tem como objetivo reforçar os estoques do Hemorio, unidade que abastece o hospital.

Além de ter comandado a Seleção, Lazaroni construiu carreira em grandes clubes, entre eles Flamengo, Vasco, Grêmio e Fiorentina (Itália).

