Aos 37 anos, Jerôme Boateng encerra carreira profissional

Ex-zagueiro do Bayern de Munique e campeão mundial pela Alemanha anuncia retirada dos gramados nas redes sociais
Jerôme Boateng anunciou nesta sexta-feira (20) o fim de sua carreira como jogador profissional de futebol, aos 37 anos. A notícia, inclusive, foi compartilhada pelo próprio atleta em suas redes sociais.

Veja o vídeo:

Revelado pelo Hertha Berlim, Boateng estreou no time profissional em 2006 e, no ano seguinte, se transferiu para o Hamburgo. Três temporadas depois, passou brevemente pelo Manchester City antes, porém, de iniciar um período de dez anos no Bayern de Munique, onde construiu a maior parte de sua trajetória.

Na última temporada, atuou pelo LASK Linz, da Áustria. Ao longo de sua carreira, conquistou títulos de destaque, como a Copa de 2014, duas Champions League pelo Bayern e 18 troféus nacionais. Sendo nove Bundesliga, cinco Copas da Alemanha e duas Supercopas.

Ao todo, Boateng disputou 647 partidas e marcou 14 gols, incluindo um pela seleção da Alemanha, a qual defendeu em 76 jogos.

Futebol Internacional

