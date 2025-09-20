América-MG x Coritiba: onde assistir, escalações e arbitragem

Na luta contra o Z4, Coelho recebe o líder Coxa, que chega recheado de desfalques após confusão e expulsões na última rodada da Série B / Crédito: Jogada 10

A 27ª rodada da Série B apresenta um clássico duelo de opostos neste domingo (21). O América-MG recebe o Coritiba a partir das 16h (horário de Brasília), na Arena Independência. A partida coloca frente a frente uma equipe que luta desesperadamente para sair da zona de rebaixamento e o líder isolado do campeonato. O confronto tem um peso enorme para os dois lados da tabela. O Coritiba, com 47 pontos, quer continuar sua caminhada tranquila de volta à elite nacional. Já o América-MG, 17º colocado com 27 pontos, precisa de um resultado positivo em casa para ter a chance de deixar o Z4 e respirar na luta pela permanência.

Onde Assistir A partida entre América-MG e Coritiba, pela 27ª rodada da Série B, terá transmissão ao vivo do Disney+. Como chega o América-MG O América-MG chega para a partida em uma situação muito delicada, dentro da zona de rebaixamento. A equipe comandada por Alberto Valentim precisa de uma vitória em casa para tentar sair do Z4. O time aposta no fator casa para surpreender o líder e iniciar uma campanha de recuperação. Para este confronto, a equipe terá uma mudança na lateral-esquerda, com a lesão de Dalbert e a entrada de Paulinho. A grande notícia, no entanto, é o retorno do atacante Miguelito. Ele foi preservado no último jogo e volta com a moral em alta após marcar o gol da vitória da Bolívia sobre o Brasil. Como chega o Coritiba O Coritiba chega a Belo Horizonte como o líder isolado do campeonato e grande favorito ao acesso. A equipe de Mozart caminha a passos largos para retornar à Série A. Apesar da situação confortável na tabela, o time sabe que não pode relaxar para manter a boa vantagem na ponta.