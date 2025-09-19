Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Weverton atinge marca histórica na Libertadores após vitória do Palmeiras

Goleiro foi titular do Verdão no triunfo por 2 a 1 sobre o time argentino, pelo jogo de ida das quartas de final da competição continental
Weverton atingiu uma marca histórica na última quarta-feira, na vitória do Palmeiras sobre o River Plate por 2 a 1, no Monumental de Núñez. O goleiro tornou-se o jogador que mais venceu partidas na história da Libertadores.

O jogador estava empatado com o compatriota e também goleiro Fábio, do Fluminense. Com o triunfo do Verdão, Weverton chegou a 64 vitórias na competição, contra 63 do atleta do Tricolor carioca.

“É um orgulho imenso representar as cores do Palmeiras e atingir marcas importantes que todo atleta busca em sua carreira. Agradeço a Deus e aos meus companheiros por me proporcionarem tal feito. Fizemos um grande jogo e trabalharemos forte para conquistar a classificação em casa”, festejou.

Do total de 64 vitórias pela Libertadores, nove foram com a camisa do Athletico-PR, seu ex-clube, e as demais com o Palmeiras. Além disso, Weverton enverga outra grande marca: o arqueiro com mais jogos sem sofrer gols na história: 52.

Além de ter conquistado dois títulos com o Alviverde na competição, Weverton tem outras marcas na história do clube. Afinal, ele é o jogador palmeirense com mais partidas de Libertadores (79) e o que mais venceu (55). Aliás, é o goleiro com mais participações, com oito, à frente do icônico Marcos, que soma sete.

Como venceu a primeira partida por 2 a 1, na Argentina, o Palmeiras pode empatar no Allianz Parque que avança à semifinal. O jogo de volta das quartas ocorrerá na próxima quarta-feira (24), às 21h30 (de Brasília). Assim, o vencedor encara LDU ou São Paulo. No primeiro confronto, vitória dos equatorianos na altitude por 2 a 0.

Palmeiras

