Vasco tem apenas seis remanescentes da última vitória sobre o Flamengo

Cruz-Maltino venceu o Rubro-Negro no Carioca de 2023, depois não ganhou mais. Desde então o elenco passou por diversas modificações / Crédito: Jogada 10

A última vitória do Vasco sobre o Flamengo foi no dia 5 de março de 2023, em jogo válido pelo Campeonato Carioca. Desde então, muita coisa mudou. De lá para cá, o elenco vascaíno foi praticamente reformulado. Atualmente, há poucos remanescentes para o clássico do próximo domingo (21), às 17h30, no Maracanã, válido pelo Campeonato Brasileiro. Dentre os jogadores do Vasco relacionados naquela vitória sobre o Flamengo, apenas seis permanecem no clube. O goleiro Léo Jardim, os laterais Puma Rodríguez, Paulo Henrique e Lucas Piton e os volantes Jair e Barros. No entanto, para domingo, o Vasco não terá Jair, que sofreu uma grave lesão no joelho direito e só volta a jogar no ano que vem, e Lucas Piton, que se recupera de uma lesão na panturrilha esquerda.

LEIA MAIS: CBF aceita pedido do Vasco e não convoca Rayan para o Mundial Sub-20 Os outros devem ser titulares, dentre eles, Puma Rodríguez, que foi o autor do gol da vitória sobre o Flamengo, em 2023. Por sua vez, o lateral-direito deve continuar improvisado pelo lado esquerdo da linha defensiva. Já Paulo Henrique, que não saiu do banco há 2 anos e meio, hoje é titular absoluto da posição e um dos jogadores mais regulares do Vasco, assim como o goleiro Léo Jardim. Por fim, Barros, que entrou no segundo tempo daquele jogo, vem atuando como titular e se destacando com boas atuações. Por onde andam os jogadores? Titulares: Léo Jardim (Vasco); Puma Rodríguez (Vasco), Miranda (Operário-PR), Léo (Athletico-PR) e Lucas Piton (Vasco); Rodrigo (sem clube), Jair (Vasco) e Andrey Santos (Chelsea-ING); Gabriel Pec (LA Galaxy-EUA), Alex Teixeira (sem clube) e Pedro Raul (Ceará). Entraram: Capasso (Olímpia-PAR), Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk), Barros (Vasco), Nenê (Juventude) e Figueiredo (Alverca-POR).