Suspenso por doping, Mudryk, do Chelsea, pode trocar o futebol pelo atletismo

Segundo o jornal "Marca", atacante ucraniano considera abandonar a carreira para tentar uma vaga nas Olimpíadas de 2028

A surpreendente mudança de planos, de fato, tem um motivo principal. Em dezembro de 2024, Mudryk foi suspenso preventivamente pela Federação Inglesa. O motivo foi um resultado positivo para a substância Meldonium em um teste de doping. Caso seja condenado, o jogador pode pegar um gancho de até quatro anos.

O atacante Mykhailo Mudryk, do Chelsea, pode trocar de esporte. O jogador, de 24 anos, considera abandonar o futebol para tentar uma carreira no atletismo. Conforme o jornal espanhol “Marca”, o ucraniano já está treinando. O seu grande objetivo, aliás, seria disputar as Olimpíadas de 2028, em Los Angeles.

Diante da possibilidade de uma longa suspensão, o atacante já iniciou sua preparação. Segundo a publicação do jornal “Marca”, ele está treinando para integrar a seleção de atletismo de seu país e o jogador estaria sendo orientado por antigos atletas olímpicos. Sua grande capacidade física, inclusive, tem chamado a atenção dos especialistas.

Mudryk chegou ao Chelsea com status de grande promessa. O clube inglês pagou 70 milhões de euros (cerca de R$ 437,5 milhões) para tirá-lo do Shakhtar Donetsk, em 2022. No time de Londres, contudo, o atacante nunca conseguiu corresponder às expectativas. Em 73 partidas disputadas, ele marcou apenas 10 gols.

A possível e longa punição por doping, somada ao seu insucesso no clube, podem ser decisivas. A troca de modalidade, que parecia improvável, ganha cada vez mais força. O atacante, portanto, pode deixar as chuteiras de lado para vestir as sapatilhas. Desse modo, sua carreira no futebol parece estar perto de um final precoce.