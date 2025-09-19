São Paulo trabalha para ter Lucas e Oscar em jogo decisivo da Libertadores

Dupla está em reta final de recuperação e pode estar à disposição de Crespo para o jogo de volta contra a LDU, na próxima quinta / Crédito: Jogada 10

Com uma desvantagem de 2 a 0 no jogo de ida, o São Paulo tenta uma virada histórica contra a LDU, na próxima quinta-feira (25), para se classificar para as semifinais da Libertadores. A equipe pode ter reforços vindos do departamento médico para a partida decisiva. Lucas Moura e Oscar estão em reta final de recuperação e podem aparecer no banco de reservas contra os equatorianos. O camisa 8 está em vantagem na disputa pelo retorno. O meia, que está recuperado de fraturas em três vértebras, já deve ser relacionado para o clássico contra o Santos, no domingo (21).