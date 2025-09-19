São Paulo conseguiu apenas uma vez no ano placar que garante vaga na Libertadores

São Paulo conseguiu apenas uma vez no ano placar que garante vaga na LibertadoresTricolor terá de vencer por três gols para avançar direto, mas histórico em 2025 mostra poucas vitórias com placar elástico
Derrotado por 2 a 0 no Estádio Casa Blanca, em Quito, o São Paulo chega ao jogo de volta das quartas de final da Libertadores em situação delicada. Para avançar diretamente à semifinal, a equipe de Hernán Crespo precisa vencer a LDU por pelo menos três gols de diferença na próxima quinta-feira (25/9), às 19h, no Morumbis. Caso devolva os dois gols sofridos, a vaga será decidida nos pênaltis.
Contudo, a missão não é simples. Afinal, em 53 jogos disputados na temporada, o Tricolor conseguiu apenas uma vitória com margem de três gols ou mais. Isso aconteceu no dia 5 de fevereiro, ainda sob comando de Luis Zubeldía, goleou o Mirassol por 4 a 1 pelo Campeonato Paulista.
Por outro lado, em oito ocasiões, o São Paulo venceu por diferença de dois gols, placar que levaria a decisão para as penalidades. Entre esses triunfos estão clássicos contra o Corinthians (3 a 1 no Paulistão e 2 a 0 no Brasileirão) e vitórias sobre Fluminense, Vitória e Atlético-MG, todas no Morumbis, já com Crespo no comando.
Apesar do desafio, o torcedor pode se apegar a um resultado de 2020. Afinal, o São Paulo venceu a própria LDU por 3 a 0 no Morumbis, pela fase de grupos da Libertadores. Naquela noite, Reinaldo, Daniel Alves e Igor Gomes marcaram os gols.
Ainda assim, a campanha terminou de forma amarga: a equipe de Fernando Diniz caiu na fase de grupos, enquanto LDU e River Plate avançaram.
Próximo compromisso do São Paulo
Antes da “decisão” no torneio continental, o São Paulo encara o Santos, neste domingo (21/9), às 20h30, na Vila Belmiro, pela 24ª rodada do Brasileirão.
Quem avançar entre São Paulo e LDU enfrentará Palmeiras ou River Plate na semifinal da Libertadores.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.