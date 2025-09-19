Santos firma parceria inédita para modernizar o CT Rei Pelé

Projeto vai reformar os alojamentos dos atletas profissionais e a sala de imprensa da Vila Belmiro, e tem entrega prevista para setembro / Crédito: Jogada 10

O Santos firmou uma parceria inédita com a WePlan, empresa de assessoria de atletas especializada em gestão financeira, blindagem patrimonial e curadoria de investimentos exclusivos, para modernizar o CT Rei Pelé. O projeto visa reformar os alojamentos dos atletas profissionais e a sala de imprensa da Vila Belmiro. Assim, trazendo mais conforto, tecnologia e modernidade para jogadores e jornalistas que acompanham o dia a dia do clube. “É um investimento no patrimônio. Estamos evoluindo nesses investimentos com parcerias importantes, junto com a NR Sports e as empresas que estão juntas com a gente, como a WePlan, que entenderam as exigências e necessidades desse momento e estão fazendo esforços para que a gente transforme o Recanto dos Alvinegros em um ambiente totalmente diferente, amplo, mais apropriado para as nossas concentrações e todos os trabalhos que acontecem no CT Rei Pelé”, afirmou o presidente do clube, Marcelo Teixeira.