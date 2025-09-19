Real Madrid x Espanyol: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes se enfrentam, neste sábado (20), em partida válida pela 5ª rodada do Campeonato Espanhol 2025/26 / Crédito: Jogada 10

Real Madrid e Espanyol se enfrentam, neste sábado (20), às 11h15 (de Brasília), no Santiago Bernabéu, em partida válida pela 5ª rodada do Campeonato Espanhol 2025/26. O clube merengue é o único com 100% de aproveitamento, mas encara um adversário que também atravessa boa fase neste início de temporada. Onde assistir A partida terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

LEIA MAIS: Xabi Alonso fala sobre situação de Vini Jr no Real: “Se não for titular é para ter tranquilidade” Como chega o Real Madrid Líder isolado do Campeonato Espanhol, o Real Madrid volta ao Santiago Bernabéu, desta vez de olho no título nacional. O clube merengue venceu as quatro primeiras rodadas e lidera a competição com 12 pontos, dois a mais que o vice-líder Barcelona e o próprio Espanyol, 3º colocado. Além disso, outra boa notícia para o Real Madrid é que o técnico Xabi Alonso poderá contar com Endrick, recuperado de lesão, e ganha mais uma opção para o ataque. No entanto, o treinado também precisa lidar com algumas baixas. Rudiger, Mendy e Alexander-Arnold seguem lesionados, enquanto Hujsen está suspenso. Como chega o Espanyol Por outro lado, o Espanyol faz um início de temporada surpreendente e promete dificultar a vida do Real Madrid no Santiago Bernabéu. Isto porque o time está invicto nesta edição de LaLiga e tem os mesmos 12 pontos do vice-líder Barcelona, com três vitórias e um empate nas quatro primeiras rodadas.

Ou seja, uma vitória fora de casa pode colocar o Espanyol na liderança do Campeonato Espanhol. Por fim, o time catalão terá dois desfalques para o jogo deste sábado. Javier Hernández, que está no departamento médico, e Pere Milla, suspenso, são as baixas confirmadas no Espanyol.