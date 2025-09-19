Pedro, do Flamengo, costuma “castigar” o Vasco no Maracanã

Centroavante volta a enfrentar uma de suas maiores vítimas no estádio depois daquela goleada por 6 a 1, pelo Brasileirão de 2024

Pedro, aliás, já chegou a marca expressiva 103 gols no Maracanã. São 11 pelo Fluminense e 92 pelo Flamengo. Ele, assim, já superou Quarentinha e está entre os oito maiores artilheiros da história do estádio.

Após o polêmico jogo contra o Estudiantes, o Flamengo já vira a chave para o clássico contra o Vasco, neste domingo (21), às 17h30, no Maracanã, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto é especial para o atacante Pedro, da equipe rubro-negra. Afinal, o Cruz-Maltino é uma das vítimas do centroavante no estádio. Além disso, reencontrará o adversário após um pouco mais de um ano.

A coletânea de gols do atacante Pedro no estádio tem uma dupla de times cariocas no topo de suas vítimas prediletas: Fluminense e Vasco. Foram sete gols no seu ex-clube. Diante do Vasco, adversário deste domingo, o centroavante marcou seis vezes em 18 partidas no Maracanã. Outros quatro times já levaram cinco gols do camisa 9 rubro-negro: Athletico-PR, Corinthians, Goiás e Nova Iguaçu.

Reencontro após 1 ano

A última vez que Pedro enfrentou o Vasco foi na goleada do Rubro-Negro por 6 a 1, pelo Brasileirão de 2024. Naquele jogo, o centroavante marcou um gol e deu uma assistência. Antes disso, o camisa 9 fez quatro jogos, venceu todos e marcou quatro gols. O destaque maior veio na partida que classificou o Flamengo à decisão do Carioca 2024. Afinal, anotou dois e ainda deu assistência para Ayrton Lucas.

Pedro e Flamengo pretendem repetir o panorama no domingo. Aliás, no Campeonato Brasileiro, o jogador, aliás, entrou em campo em 16 oportunidades e marcou 10 gols, sendo um dos artilheiros da equipe de Filipe Luís. Com ele em campo, o Rubro-Negro conquistou 13 vitórias, dois empates e apenas uma derrota.

Na última quinta-feira (18), Pedro foi crucial para o Flamengo. O centroavante abriu o placar contra o Estudiantes (ARG) com apenas 15 segundos de jogo, no Maracanã, na vitória por 2 a 1. Dessa forma, o Mengão saiu na frente dos argentinos nas quartas de final da Copa Libertadores.