Paulinho celebra evolução após cirurgia e destaca apoio no Palmeiras

Atacante evita estipular prazo de retorno, mas afirma estar mais confiante no processo de recuperação física e mental / Crédito: Jogada 10

O atacante Paulinho, camisa 10 do Palmeiras, mantém cautela ao falar sobre seu retorno aos gramados, mas garante estar animado com a evolução após a segunda cirurgia na perna direita. O jogador participou do Ubuntu Esporte Clube, durante o Festival Negritudes, na quinta-feira (18), onde compartilhou detalhes sobre sua recuperação e o impacto do processo na saúde mental. “A recuperação está sendo muito boa, claro que com o apelo dos médicos temos que ter muita cautela. A lesão que tive não é muito comum no futebol, mais de corredor, atletas de maratonas, pela questão do estresse. Incomoda bastante quando está com a fratura”, explicou.

Diagnosticado ainda em 2024, quando atuava pelo Atlético-MG, com uma fratura por estresse na tíbia, Paulinho convive com dores há cerca de um ano e meio. Mesmo lesionado, chegou a atuar por mais de seis meses antes de ser submetido à primeira cirurgia. No ano passado, após se transferir para o Palmeiras, voltou a sentir incômodos. Isso levou o clube e o atleta a optarem por um novo procedimento, realizado depois do Mundial de Clubes. “Sofri muito com a lesão, tem mais ou menos um ano e meio, e agora fiz a segunda cirurgia, onde foi bastante complicado o primeiro período, com muita cautela. Agora está evoluindo bem, mas não temos prazo ainda para voltar. Acredito que em breve estarei treinando com bola e assim estando apto a jogar os campeonatos”, acrescentou. Ambiente positivo no Palmeiras Além disso, o jogador exaltou o suporte que recebe no Palmeiras. Ele fez questão de citar o técnico Abel Ferreira, o diretor Anderson Barros e a presidente Leila Pereira como pilares na criação de um ambiente de trabalho saudável. “O Abel tenta tirar o máximo de cada atleta, sem pressionar muito, com uma disputa sadia no dia a dia. Um cara que é muito solícito, conversa bastante, sempre puxa alguns jogadores para ajudar, conversar. Quando tem problema, não é de expor na frente de outros jogadores ou na imprensa”, destacou.

Segundo Paulinho, a estrutura e o cuidado do clube fazem a diferença no processo de recuperação. “Eu costumo falar que a paz que eu tenho no Palmeiras para trabalhar, não tive em clube nenhum. Não só paz, mas a forma com que todo o estafe cuida da gente, nos deixa confortável para chegar nos campeonatos e desempenhar o futebol, com a cabeça tranquila. Isto faz com que a gente tenha sucesso”, concluiu. O Palmeiras não estipulou prazo oficial para o retorno do camisa 10. Contudo, a expectativa é de que o jogador volte a atuar apenas em 2026, conforme já havia revelado no anúncio da segunda cirurgia.