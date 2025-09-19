Pancada em vitória sobre o River pode fazer Khellven virar baixa no Palmeiras

Lateral-direito assumiu rapidamente a titularidade mesmo com pouco tempo de Alviverde. Ele começou cinco dos últimos seis compromissos / Crédito: Jogada 10

O Palmeiras corre risco de ter uma perda inesperada para os próximos jogos. Isso porque o lateral-direito Khellven sofreu uma pancada no pé durante a vitória sobre o River Plate pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores, na última quarta-feira (17). Com isso, o defensor reclamou de dores na região e passou a causar preocupação. O Alviverde adota cautela e monitora o jogador através do seu Núcleo de Saúde e performance, já que ainda não conta com um diagnóstico final. Por sinal, ainda aguarda o resultado dos exames de imagem. Caso haja a confirmação de um problema, Khellven representará um desfalque relevante pelo rápido impacto que entregou.

Afinal, mesmo com poucos jogos desde que se transferiu para o Palmeiras, o defensor rapidamente assumiu a titularidade. Prova disso é que entre as últimas seis partidas, ele iniciou cinco delas. Inclusive, Khellven ganhou a posição que Giay era dono. O argentino, aliás, se firmou como um dos principais jogadores do primeiro semestre do ano. Possível Palmeiras alternativo no Brasileirão Ao mesmo tempo, a comissão técnica do Alviverde analisa quais as melhores opções para o compromisso seguinte. Pelo intervalo curto entre os jogos, o técnico Abel Ferreira avalia escalar uma equipe alternativa contra o Fortaleza. Portanto, o Verdão deve ir a campo com a seguinte escalação: Marcelo Lomba (Carlos Miguel); Giay, Bruno Fuchs, Micael e Jefté; Emiliano Martínez, Allan (Lucas Evangelista) e Raphael Veiga; Mauricio, Facundo Torres e Sosa.