Palmeiras x Fortaleza: onde assistir, escalações e arbitragem

Palmeiras e Fortaleza se enfrentam neste sábado (20/9), às 21h, no Allianz Parque, pela 24° rodada do Campeonato Brasileiro. O Verdão está na terceira colocação com 46 pontos, mas com dois jogos a menos. Assim, segue sua caça aos líderes Flamengo e Cruzeiro pela primeira colocação. Já o Leão do Pici é o penúltimo colocado, com 18 pontos somados e precisa desesperadamente da vitória para escapar da zona de rebaixamento.

Como chega o Palmeiras

Na briga pela liderança do Brasileirão, o Verdão chega de duas vitórias de peso, um 4 a 1 contra o Internacional no último fim de semana, e o 2 a 1 contra o River Plate pela Libertadores. Atualmente, o time comandado por Abel Ferreira ocupa a terceira posição do Campeonato Brasileiro, com 46 pontos. Os paulistas têm um ponto a menos que o Cruzeiro e quatro a menos que o Flamengo, mas ainda têm dois jogos atrasados.

Contudo, para este embate, o treinador pode fazer alterações visando o duelo de volta contra o River Plate, no meio de semana, pela Libertadores. O lateral-direito Khellven voltou de Buenos Aires com dores musculares e pode dar lugar a Giay no confronto. Além disso, outros nomes podem ser preservados para ganhar um descanso antes do embate contra os argentinos.

Como chega o Fortaleza

Enquanto isso, o Leão voltou a vencer na última rodada e sonha em trilhar seu caminho para fora da zona de rebaixamento. Com Martin Palermo, a equipe bateu o Vitória por 2 a 0 na última rodada. Antes, o Fortaleza vinha de uma série de oito partidas sem triunfar. Atualmente, o time está na vice lanterna do Brasileirão com apenas 18 pontos, cinco a menos que o Santos, primeiro time fora da zona da degola.

O técnico Palermo não tem suspensos para o confronto, mas deve permanecer sem os serviços de Moisés, Tinga, Kuscevic e Benevenuto, entregues ao DM. Aliás, a tendência é que o treinador aposte na base que utilizou no último final de semana.