Oscar pode voltar a ser relacionado pelo São Paulo no clássico

Meia treinou normalmente no CT da Barra Funda e tem chances de reforçar o Tricolor após quase dois meses fora por lesão na lombar / Crédito: Jogada 10

O São Paulo pode ter uma novidade importante para o clássico diante do Santos, domingo, às 20h30, na Vila Belmiro, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Afinal, o meia Oscar, afastado desde 19 de julho por uma fratura em três vértebras lombares, participou normalmente do treino desta sexta-feira (19). Assim, pode retornar à lista de relacionados do Tricolor. Na atividade no CT da Barra Funda, destinada a jogadores que não viajaram a Quito para enfrentar a LDU, Oscar treinou com o grupo e mostrou evolução física após ter iniciado a transição ao campo na última semana. A decisão sobre sua convocação só vai estar sendo tomada neste sábado, no último trabalho comandado por Hernán Crespo antes do clássico.