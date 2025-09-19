Novorizontino marca nos acréscimos, bate Athletic e dorme no G4 da Série B

Tigre do Vale chega ao gol da vitória por 1 a 0 com Óscar Ruíz aos 46 minutos do segundo tempo e tira a Chapecoense do pelotão de acesso

Foi no sufoco, mas o Novorizontino conseguiu três pontos cruciais diante do Athletic pela 27ª rodada da Série B do Brasileiro. O 1 a 0 na noite desta quinta-feira (18), no interior paulista, coloca o time aurinegro no G4, o pelotão de acesso à elite nacional.

O meio-campista Óscar Ruíz anotou, aos 46 minutos do segundo tempo, o gol solitário no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte. O paraguaio, que havia acabado de entrar, aproveitou cruzamento de Rodrigo Soares na segunda trave e cabeceou firme para balançar a rede nos acréscimos.