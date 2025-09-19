Neymar é dúvida para o clássico com o São Paulo na Vila Belmiro

Craque não participou do treino desta sexta e vai passar por avaliação médica antes do duelo da 24ª rodada do Brasileirão

O Santos pode ter um desfalque de peso para o clássico diante do São Paulo, neste domingo, às 20h30 (de Brasília), pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Afinal, o meia-atacante Neymar não treinou na manhã desta sexta-feira (19/9), devido a um problema físico ainda não divulgado. O jogador passará por uma avaliação da equipe médica do clube para verificar se tem condições de entrar em campo.

O São Paulo é uma das principais “vítimas” do camisa 10, sendo o segundo time que mais sofreu gols do atacante no futebol brasileiro, com nove tentos. Aliás, a equipe que mais sofreu com Neymar é o Guarani, com dez gols.