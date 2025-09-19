Neymar, do Santos, está fora do clássico contra o São Paulo

Camisa 10 sofre lesão na coxa direita, passa por exames, mas não terá condições de enfrentar o Tricolor no domingo, pelo Brasileirão / Crédito: Jogada 10

O Santos não contará com Neymar no clássico contra o São Paulo, neste domingo (21/9), às 20h30 (de Brasília), pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O camisa 10 não terá condições de jogo devido a dores na coxa direita e já foi descartado para a partida na Vila Belmiro. O craque passou por exames de imagem nesta sexta-feira (19/9), mas o clube ainda aguarda os resultados para definir o grau da lesão no reto femoral do quadríceps. O desconforto surgiu na quinta-feira, após uma atividade no CT Rei Pelé. Isso impediu o astro até mesmo de aquecer com o elenco no treino da Vila. A avaliação inicial aponta que não se trata apenas de um edema, levantando preocupação sobre o tempo de recuperação.

Sem sua principal estrela, o técnico Juan Pablo Vojvoda deve apostar em Benjamín Rollheiser, que retorna de suspensão, para recompor o setor ofensivo. O meio-campo deve ter João Schmidt, Zé Rafael e Victor Hugo, enquanto na frente a dupla deve ser formada por Guilherme e Lautaro Díaz. No gol, a tendência é que Gabriel Brazão atue com uma máscara de proteção. O goleiro sofreu um trauma na cabeça. Mas seguindo o protocolo da Fifa, ficou afastado dos treinos durante a semana, retomando as atividades apenas nesta sexta. Um Santos sem Neymar Assim, o provável Santos para o clássico é: Gabriel Brazão (Diógenes); Mayke, Adonis Frías (Alexis Duarte), Luan Peres e Escobar; João Schmidt, Zé Rafael, Rollheiser e Victor Hugo; Guilherme e Lautaro Díaz. Após o duelo com o São Paulo, o Peixe terá novo compromisso no dia 28 de setembro, contra o Red Bull Bragantino, fora de casa, quando Neymar pode voltar a ser opção, dependendo da evolução clínica.