Missão Libertadores: Cruzeiro tem bom retrospecto contra adversários do G6

Com objetivo principal de voltar a disputar uma Libertadores, o Cruzeiro está fazendo bem o dever de casa, principalmente contra os rivais diretos na briga por uma vaga. A Raposa mantém uma invencibilidade contra equipes do G6 no Campeonato Brasileiro até o momento.

Atualmente, o Cruzeiro está na segunda posição, com 47 pontos. Assim, a vantagem para o sétimo colocado, que é o São Paulo, é de 12. Além disso, as equipes que ainda não somaram 23 partidas na competição e estão abaixo da sexta colocação não podem alcançar o G6 mesmo que vençam os jogos em atraso. Dessa forma, a Raposa mantém a vantagem de 12 pontos mesmo com a definição dos jogos atrasados.