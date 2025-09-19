Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Mano testa Cristian Olivera como titular do Grêmio na vaga de Alysson

Atacante passa a ser uma possibilidade entre os 11 iniciais do Imortal para o Gre-Nal. Na partida anterior ficou como alternativa no banco
O técnico Mano Menezes passou a considerar o atacante Cristian Olivera como uma opção para ser titular do Grêmio durante a preparação para o Gre-Nal. O comandante experimentou o uruguaio no lugar de Alysson. Apesar disso, a disputa ainda está em aberto, já que ainda há duas atividades de preparação para o clássico.

No compromisso anterior, a derrota para o Mirassol na Arena, Cristian começou como opção no banco e entrou em campo depois do intervalo na vaga de Dodi. A comissão técnica preferiu preservá-lo, pois ele esteve a serviço da seleção do Uruguai durante as Eliminatórias e acumulava desgaste físico da Data Fifa. Ao mesmo tempo, há a expectativa dos retornos do lateral-direito Marcos Rocha e do atacante Carlos Vinícius. Os dois, assim como o meio-campista Willian, passam por uma preparação especial para atuar no clássico. O camisa 88, aliás, provavelmente fará a sua estreia e deve ganhar a concorrência de Cristaldo.

Grêmio intensifica recuperação de dupla

Marcos Rocha e Carlos Vinícius foram desfalques contra o Mirassol, mas vêm participando dos últimos treinos no CT Luiz Carvalho. Em uma comparação, o centroavante é quem tem mais chances de retornar. Afinal, ele teve apenas um desconforto. O Tricolor gaúcho tem uma prudência maior com o lateral-direito, pois ele teve uma contusão muscular na panturrilha direita.

Caso o camisa 14 não tenha condições, João Pedro deve permanecer como titular. Assim, neste cenário, o provável 11 inicial deve ser: Volpi; Marcos Rocha (João Pedro), Noriega, Wagner Leonardo e Marlon; Cuéllar, Arthur, Dodi, Willian; Cristian Olivera (Alysson) e Carlos Vinicius.

Em comparação à equipe inicial do último clássico, o Imortal pode ter até quatro modificações, exatamente as contratações da última janela. No caso, Marcos Rocha, Erick Noriega, Arthur e Willian. Desse quinteto somente Arthur não seria estreante em Gre-Nal, já que está em sua segunda passagem pelo clube.

