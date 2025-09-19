Mano testa Cristian Olivera como titular do Grêmio na vaga de Alysson

O técnico Mano Menezes passou a considerar o atacante Cristian Olivera como uma opção para ser titular do Grêmio durante a preparação para o Gre-Nal. O comandante experimentou o uruguaio no lugar de Alysson. Apesar disso, a disputa ainda está em aberto, já que ainda há duas atividades de preparação para o clássico.

No compromisso anterior, a derrota para o Mirassol na Arena, Cristian começou como opção no banco e entrou em campo depois do intervalo na vaga de Dodi. A comissão técnica preferiu preservá-lo, pois ele esteve a serviço da seleção do Uruguai durante as Eliminatórias e acumulava desgaste físico da Data Fifa. Ao mesmo tempo, há a expectativa dos retornos do lateral-direito Marcos Rocha e do atacante Carlos Vinícius. Os dois, assim como o meio-campista Willian, passam por uma preparação especial para atuar no clássico. O camisa 88, aliás, provavelmente fará a sua estreia e deve ganhar a concorrência de Cristaldo.