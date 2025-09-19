Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Manchester United x Chelsea: onde assistir, escalações e arbitragem

Manchester United x Chelsea: onde assistir, escalações e arbitragem

Times chegam pressionados por uma vitória no clássico válido pela 5ª rodada da Premier League
Promessa de um clássico quente em Manchester. United e Chelsea se enfrentam neste sábado (20), às 13h30 (de Brasília), em Old Trafford, pela 5ª rodada da Premier League 2025/26. As equipes chegam pressionadas em busca da vitória após virem de um resultado negativo.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

LEIA MAIS: Dono do Manchester United vai de helicóptero a CT para conversar com Ruben Amorim

Como chega o Manchester United

A crise no United parece não ter fim. Em mais uma temporada sob o comando de Ruben Amorim, os Red Devils seguem pressionados em busca de resultados. O time venceu somente uma partida nesta edição da Premier League e é somente o 14º colocado, com quatro pontos. Além disso, a equipe vem de uma derrota por 3 a 0 para o City, no Etihad Stadium, com direito a show de Haaland.

Dessa maneira, Ruben Amorim está pressionado no cargo e o dono do United foi de helicóptero até o CT do clube para conversar pessoalmente com o treinador.

Além disso, o técnico segue com alguns problemas no elenco. Lisandro Martínez, lesionado, segue como baixa confirmada, enquanto Matheus Cunha, Mason Mount e Dalot aparecem como dúvidas.

Como chega o Chelsea

Por outro lado, o Chelsea faz um bom início de temporada sob o comando do técnico Enzo Maresca e é o atual campeão do Mundial de Clubes, disputado no último mês de junho, nos Estados Unidos. Além disso, o time, ao lado do Crystal Palace e do líder Liverpool, está entre os únicos invictos até o momento na Premier League. Assim, os Blues estão na 5ª posição, com oito pontos em quatro jogos.

No entanto, o time vem de uma derrota por 3 a 1 para o Bayern de Munique, na primeira rodada da fase de liga da Champions, que o clube não disputava há duas temporadas.

Por fim, o Chelsea também enfrenta alguns problemas no elenco para o clássico deste sábado. Delap, Essugo, Lavia, Colwill e Badiashile, lesionados, não estão à disposição de Enzo Maresca.

MANCHESTER UNITED X CHELSEA

5ª rodada da Premier League
Data e horário: sábado, 20/09/2025, às 13h30 (de Brasília).
Local: Old Trafford, em Manchester.
MANCHESTER UNITED: Lammers; Yoro, De Ligt e Shaw; Mazraoui (Dalot), Casemiro, Bruno Fernandes e Dorgu; Mbeumo, Sesko (Matheus Cunha) e Diallo. Técnico: Ruben Amorim.
CHELSEA: Robert Sánchez; Malo Gusto, Fofana, Chalobah e Cucurella; Caicedo, Enzo Fernández e Palmer; Pedro Neto, João Pedro e Garnacho. Técnico: Enzo Maresca.
Árbitro: Peter Bankes.
Auxiliares: Eddie Smart e Blake Antrobus.
VAR: Craig Pawson.

