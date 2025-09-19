Lucas Moura envia mensagem de apoio ao São Paulo após derrota em Quito

Atacante do Tricolor mostra confiança na classificação e pode estar à disposição no duelo decisivo, no Morumbis

“Ainda tem 90 minutos. Não tem nada acabado! Agora é na nossa casa! Clube da Fé”, escreveu o camisa 7, adotando um tom de otimismo diante da dura missão que o time terá no jogo de volta.

O São Paulo saiu em desvantagem nas quartas de final da Libertadores ao perder por 2 a 0 para a LDU, nesta quinta-feira (18/9). Ainda em recuperação de uma artroscopia no joelho direito, Lucas Moura não pôde estar em campo, mas fez questão de manifestar apoio ao grupo por meio das redes sociais.

O Tricolor precisará de uma vitória por três gols de diferença no Morumbis, na quinta-feira (25), às 19h , para garantir vaga direta na semifinal. Se vencer por dois gols de diferença, a decisão será nos pênaltis. A LDU, por sua vez, avança com qualquer empate ou derrota mínima.

A expectativa é de que Lucas possa reforçar a equipe no confronto em São Paulo, dependendo da evolução física nesta reta final de recuperação.

Além dele, o técnico Hernán Crespo também não contou em Quito com nomes importantes. Afinal, Calleri e Ryan Francisco (ambos em recuperação de cirurgia no joelho esquerdo), Oscar (em transição física após fratura nas vértebras lombares), André Silva (lesão ligamentar no joelho direito) e Luiz Gustavo, que deve voltar aos treinos neste fim de semana.

Assim, o São Paulo aposta na força do Morumbis e no apoio da torcida para tentar reverter a desvantagem e seguir em busca do tetracampeonato continental.