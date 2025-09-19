Liverpool x Everton: onde assistir, escalações e arbitragem

Clássico inglês vai abrir a 5ª rodada da Premier League 2025/26 / Crédito: Jogada 10

A 5ª rodada da Premier League 2025/26 será aberta com um dos principais clássicos do país. Liverpool e Everton se enfrentam neste sábado (20), às 8h30 (de Brasília), em Anfield. O ‘Derby de Merseyside’ coloca frente a frente dois clubes que figuram na parte de cima da tabela. Onde assistir A partida terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

LEIA MAIS: Dono do Manchester United vai de helicóptero a CT para conversar com Ruben Amorim Como chega o Liverpool Em um grande início de temporada, o Liverpool é o único clube com 100% de aproveitamento na Premier League e, dessa maneira, lidera a competição com 12 pontos em quatro jogos. A vantagem para o vice-líder Arsenal é de três pontos. Além disso, os Reds vêm de uma vitória por 3 a 2 sobre o Atlético de Madrid, em Anfield, na primeira rodada da fase de liga da Champions. Curiosamente, foi mais um duelo no qual o time comandado pelo técnico Arne Slot venceu com um gol marcado na reta final da partida, chegando ao quinto jogo consecutivo com vitórias na temporada. Titular no jogo contra o Atlético, o atacante Isak teve uma boa atuação e pode receber uma nova oportunidade neste sábado. Porém, Arne Slot pode voltar a escalar Ekitiké, que vinha sendo titular da equipe na Premier League. Contudo, Curtis Jones e Stefan Bajcetic, lesionados, são o desfalque confirmado.

Como chega o Everton Por outro lado, o Everton promete fazer jogo duro em Anfield para quebrar a sequência de vitórias do rival. O time conseguiu se recuperar neste início de temporada sob o comando do técnico David Moyes, com duas vitórias e um empate após uma derrota na estreia para o Leeds. Assim, o Everton abre a rodada na 5ª posição, com sete pontos. Além disso, o Everton vem se destacando neste início de temporada com uma defesa sólida. Isto porque o time está com quatro jogos seguidos sem sofrer gols. Dessa maneira, David Moyes deve repetir a escalação que empatou com o Aston Villa na rodada passada. Por fim, Jarrad Branthwaite, lesionado, é o desfalque confirmado para o jogo deste sábado, enquanto Vitaliy Mykolenko aparece como dúvida após ficar de fora da partida contra o Aston Villa.