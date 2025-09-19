Khellven tem lesão confirmada e vira preocupação no Palmeiras

Lateral fica de fora do confronto do Verdão contra o Fortaleza e passa a ser dúvida para o jogo de volta contra o River Plate / Crédito: Jogada 10

O Palmeiras encerrou nesta sexta-feira (19) a preparação para encarar o Fortaleza, neste sábado (20), no Allianz Parque. O treinador Abel Ferreira realizou a atividade no estádio alviverde e contou com a baixa do lateral-direito Khellven. O lateral foi diagnosticado com um trauma no pé direito e não vai enfrentar o Leão do Pici. O jogador sofreu a lesão em uma pancada já na reta final da partida contra o River Plate, na última quarta-feira (17). Após a partida, Khellven reclamou de dores na região e o Núcleo de Saúde e Performance passou a monitorá-lo.