Keno visita Museu do Fluminense e relembra título da Libertadores: “Feliz por fazer parte desta família”

Atacante foi ao lado de familiares à Sala de Troféus do clube carioca, assim como fez um tour e conheceu as dependências de Laranjeiras / Crédito: Jogada 10

O atacante Keno visitou a sede de Laranjeiras e o Museu do Fluminense ao lado de seus familiares, nesta quinta-feira (18). Assim, o camisa 11 tricolor relembrou suas conquistas, sobretudo a da Libertadores, em 2023, e conheceu as dependências do clube social. Acompanhado de seus pais, irmão, cunhada, sobrinho e amigo, o atacante recordou momentos desde que chegou ao clube. Ele esteve na Sala de Troféus do clube e reviveu a campanha da Glória Eterna, com a decisão diante do Boca Juniors, no Maracanã.

“Minha esposa já tinha vindo e falou que estava lindo, meus filhos amaram e hoje peguei um tempo com a família para poder conhecer e saber um pouco mais da história do clube. Fiquei muito feliz com o trabalho que fizeram aqui. Quando eu vim assinar meu contrato aqui, não estava assim. Ficou nota mil”, disse. Além disso, o atleta visitou a loja, as quadras de tênis, piscina e ginásio da sede, antes de ir ao Estádio de Laranjeiras, onde posou para fotos com a homenagem feita ao maior título da história do clube. “Fico feliz pelo meu trabalho. Não é fácil ganhar a Libertadores, fico muito feliz por fazer parte dessa família do Fluminense. Quando eu vim para cá, pensei em construir uma família e conquistar esses títulos. Quando eu cheguei aqui para assinar o contrato, estava na minha cabeça que faltava uma Libertadores e uma Recopa. Com fé em Deus, esse ano vamos levar também a Sul-Americana”, declarou o atacante.