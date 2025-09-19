Joia da base assina primeiro contrato profissional com o Santos

Atacante David Nogueira tem 16 anos e firmou vínculo com o Peixe até fim de julho de 2028. Jogador possui uma multa de R$625 milhões

Nascido em Lisboa (Portugal), David é filho de Edmilson, ex-jogador profissional que atuou pelo Santos em 2005 e 2006. Ele chegou ao Peixe em 2016, aos sete anos, para o futsal do clube, conhecido por revelar grandes jogadores para o futebol brasileiro, como o próprio Neymar.

Nesta sexta-feira (19), o Santos oficializou o primeiro contrato profissional do atacante David Nogueira, promessa do Sub-17 e presença constante nas convocações da Seleção Brasileira. O vínculo vai até 2028 e prevê multa rescisória de R$ 625 milhões.

Em 2025, David soma dois gols em dois jogos pelo Campeonato Paulista Sub-17 e marcou oito vezes em 14 partidas pelo Brasileiro Sub-17. No fim de junho, o jovem foi chamado para treinar com o elenco profissional do Santos, sob os olhares do técnico Cléber Xavier. Pouco tempo depois, foi convocado pela Seleção Brasileira Sub-16 e, na sequência, para a Sub-17. Assim, se tornou o segundo jogador mais jovem chamado para a reta final de preparação para a Copa do Mundo da categoria.

A joia do Santos

Sempre atuando no ataque, David acumula gols e títulos desde a infância. Em 2019, no futsal, foi artilheiro da Supercopa América, em Balneário Camboriú, com nove gols em seis jogos, e da World Futsal Cup, em Barcelona, onde anotou 17 gols em apenas cinco partidas.

Ainda nas quadras, marcou 17 gols em 13 jogos pelo Paulista Sub-14, terminando como vice-artilheiro da competição. Em 2022, já pelo futebol de campo, David marcou 20 gols em 18 jogos, sendo artilheiro e contribuindo para o vice-campeonato do Santos no Paulista Sub-13. Além disso, também conquistou a artilharia da Copa Integração. Durante a pandemia, entre 2020 e 2021, participou de seis partidas pela Baixada Cup e balançou as redes 10 vezes.

Em 2023, David Nogueira marcou 11 gols em seis jogos pelo Paulista Sub-14, sendo o vice-artilheiro da competição. Além disso, anotou três gols em oito partidas pelo estadual Sub-15. Já em 2024, era o artilheiro do Campeonato Paulista Sub-15, com 10 gols em seis jogos, antes de sofrer uma lesão no ligamento cruzado anterior (LCA) enquanto estava com a Seleção Brasileira Sub-15.