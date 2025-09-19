Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Jogadores do Flamengo acusam 4º árbitro de “ajudar” técnico do Estudiantes

Bruno Henrique e Viña afirmam que Ospina recomendou a Eduardo Domínguez a substituir Santiago Núñez por conta do amarelo
A arbitragem de Andrés Rojas na partida entre Flamengo e Estudiantes pela Libertadores, foi alvo de muitas críticas por parte dos rubro-negros. No entanto, o quarto árbitro Jhon Ospina chamou a atenção. Matías Viña, lateral do time brasileiro, afirmou que o colombiano passou instrução para o técnico da equipe argentina.

De acordo com os atletas rubro-negros, o juiz “ajudou” o técnico da equipe argentina, Eduardo Domínguez, ao “avisar” que o defensor Santiago Núñez estava amarelado, “recomendando” em seguida a substituição do atleta para que ele não fosse expulso.

De acordo com Bruno Henrique, Ospina foi claro na intenção de tentar evitar a expulsão de Núñez.

“O lateral deles estava com amarelo, um lance antes, se ver, o Arrascaeta toma uma chegada dele. Ele [4º árbitro] vai comunicar o banco do Estudiantes que já tem cartão e que o juiz iria amarelar no próximo lance. Teve outro lance que o juiz não amarelou. O critério que tinha para o Estudiantes não tinha (para gente)”, reclamou.

Além do atacante, o lateral Matías Viña, que é uruguaio, ressaltou que ouviu perfeitamente as “instruções” de Ospina em espanhol.

“Todo mundo escutou. Eu falo espanhol e escutei bem. O quarto árbitro falando para o técnico que o jogador do Estudiantes estava com amarelo. No segundo tempo, a mesma coisa”, disparou.

Além desta questão, o Flamengo também ficou na bronca pela expulsão de Gonzalo Plata. O clube, assim, vai recorrer na Conmebol contra as decisões do árbitro Andrés Rojas, da Colômbia.

Técnico do Estudiantes nega versão

Na coletiva de imprensa após a partida, o técnico Eduardo Domínguez, entretanto, negou a versão dos atletas rubro-negros.

“Não, ele deu apenas uma sugestão, o que acontece durante muitas vezes durante o jogo. Pede para o que atletas falem menos, que vá somente o capitão. A única coisa que me disse foi: “O lateral está incomodando”, declarou, antes de concluir.

“Nós acreditávamos que ele havia incomodado Farías (atacante do Estudiantes), por isso nos surpreendeu, porque primeiro deram cartão para Farías e depois nos vieram dizer isso. Incomodado no lateral, somente isso, que houve uma confusão diante dessa situação”, finalizou Eduardo Domínguez.

