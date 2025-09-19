Jogadores do Flamengo acusam 4º árbitro de “ajudar” técnico do Estudiantes

Bruno Henrique e Viña afirmam que Ospina recomendou a Eduardo Domínguez a substituir Santiago Núñez por conta do amarelo / Crédito: Jogada 10

A arbitragem de Andrés Rojas na partida entre Flamengo e Estudiantes pela Libertadores, foi alvo de muitas críticas por parte dos rubro-negros. No entanto, o quarto árbitro Jhon Ospina chamou a atenção. Matías Viña, lateral do time brasileiro, afirmou que o colombiano passou instrução para o técnico da equipe argentina. LEIA MAIS: Conmebol divulga análise do VAR e admite erro em expulsão de Plata, do Flamengo

De acordo com os atletas rubro-negros, o juiz “ajudou” o técnico da equipe argentina, Eduardo Domínguez, ao “avisar” que o defensor Santiago Núñez estava amarelado, “recomendando” em seguida a substituição do atleta para que ele não fosse expulso. De acordo com Bruno Henrique, Ospina foi claro na intenção de tentar evitar a expulsão de Núñez. “O lateral deles estava com amarelo, um lance antes, se ver, o Arrascaeta toma uma chegada dele. Ele [4º árbitro] vai comunicar o banco do Estudiantes que já tem cartão e que o juiz iria amarelar no próximo lance. Teve outro lance que o juiz não amarelou. O critério que tinha para o Estudiantes não tinha (para gente)”, reclamou.

Além do atacante, o lateral Matías Viña, que é uruguaio, ressaltou que ouviu perfeitamente as “instruções” de Ospina em espanhol. “Todo mundo escutou. Eu falo espanhol e escutei bem. O quarto árbitro falando para o técnico que o jogador do Estudiantes estava com amarelo. No segundo tempo, a mesma coisa”, disparou. Além desta questão, o Flamengo também ficou na bronca pela expulsão de Gonzalo Plata. O clube, assim, vai recorrer na Conmebol contra as decisões do árbitro Andrés Rojas, da Colômbia.