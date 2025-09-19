Internacional tem quatro mudanças em penúltimo treino; titular vira dúvida

Alan Rodríguez sente desconforto muscular e Bruno Henrique é o provável substituto. Borré e Tabata também devem ganhar chance no Colorado / Crédito: Jogada 10

O técnico Roger Machado promoveu quatro modificações no time do Internacional que enfrentou o Palmeiras no treino desta sexta-feira (19). Entre as alterações, uma delas ocorreu por problema físico e razões táticas. O comandante precisou de uma solução inesperada para substituir Alan Rodríguez. Isso porque o meio-campista sentiu um desconforto muscular e se tornou dúvida para o Gre-Nal. A atividade final de preparação, neste sábado (20), será essencial para definir se o uruguaio terá condições de atuar. Com a intenção de encontrar um substituto no clássico, o treinador experimentou Bruno Henrique, antigo dono da posição, na vaga de Alan Rodríguez. Por outro lado, a decisão mais surpreendente no treino do Colorado foi a provável manutenção do esquema tático 4-2-3-1.

Internamente, acreditava-se que haveria mudança para o 3-5-2. Afinal, considerava-se como a melhor estratégia dar mais segurança ao sistema defensivo, além de mais liberdade ofensiva para os laterais. Neste contexto, a nova chance entre os titulares para o zagueiro Mercado, que se cogitava, não se concretizou. Prováveis alterações no ataque do Internacional O lateral-esquerdo Bernabei volta a ficar disponível após cumprir suspensão automática no duelo contra o Palmeiras. Inclusive, houve outras experiências durante a atividade, como a entrada de Bruno Tabata no lugar de Vitinho como ponta-direita. Além de Borré ganhar nova oportunidade como centroavante na vaga de Ricardo Mathias. Com isso, o provável 11 inicial do Inter para o clássico é: Rochet; Braian Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Thiago Maia, Bruno Henrique, Bruno Tabata, Alan Patrick e Carbonero; Borré.