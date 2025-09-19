Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Internacional deve ter dupla estreante ecomo titular no Gre-Nal

Internacional deve ter dupla estreante ecomo titular no Gre-Nal

Zagueiro Juninho e meio-campista Alan Rodríguez devem seguir entre os 11 iniciais do Colorado mesmo com possível mudança de esquema
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Apesar do mau momento do Internacional, o zagueiro Juninho e o meio-campista Alan Rodríguez provavelmente devem ser titulares e estrear em um Gre-Nal, para ter uma noção do que é a rivalidade no Rio Grande do Sul. O duelo pelo Brasileirão acontece às 17h30,  domingo (21), no Beira-Rio, pela 24ª rodada do Brasileirão.

Alan é um reforço da segunda janela de transferências e rapidamente conquistou o seu espaço. Em seus oito jogos até aqui, o uruguaio foi reserva em apenas um. Neste cenário, a única dúvida é em qual posição ele atuará: como segundo volante ou mais à frente, aberto pela direita.

Zagueiro emplaca sequência no time

Com relação a Juninho, o defensor deve fazer a quinta partida consecutiva entre os titulares. Diferentemente dos compromissos passados, o técnico Roger Machado deve optar no clássico por um esquema com três zagueiros. No caso, a formação deve ser composta por Juninho, Mercado e Vitão.

O camisa 18 já integrava o elenco do Internacional no primeiro turno, mas, ele somente no banco de reservas no Gre-Nal na Arena.

O zagueiro iniciou sua trajetória nas categorias de base do Coritiba e enfrentou o Athletico em nove ocasiões, com quatro vitórias, um empate e quatro derrotas. Em sua passagem no Bahia foram dois confrontos contra o Vitória, com dois resultados negativos. No período em que esteve no Palmeiras, Juninho não enfrentou o Corinthians, somente o São Paulo e soma um revés. Já com a camisa do Atlético, ele não encarou o Cruzeiro.

Pela fase de turbulência que o Internacional passa, o Gre-Nal de número 448 ganha um peso de definiçãoa. A situação é a mesma envolvendo a sequência ou não do trabalho da atual comissão técnica.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Internacional

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar