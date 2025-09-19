Internacional deve ter dupla estreante como titular no Gre-Nal

Zagueiro Juninho e meio-campista Alan Rodríguez devem seguir entre os 11 iniciais do Colorado mesmo com possível mudança de esquema / Crédito: Jogada 10

Apesar do mau momento do Internacional, o zagueiro Juninho e o meio-campista Alan Rodríguez provavelmente devem ser titulares e estrear em um Gre-Nal, para ter uma noção do que é a rivalidade no Rio Grande do Sul. O duelo pelo Brasileirão acontece às 17h30, domingo (21), no Beira-Rio, pela 24ª rodada do Brasileirão. Alan é um reforço da segunda janela de transferências e rapidamente conquistou o seu espaço. Em seus oito jogos até aqui, o uruguaio foi reserva em apenas um. Neste cenário, a única dúvida é em qual posição ele atuará: como segundo volante ou mais à frente, aberto pela direita.

Zagueiro emplaca sequência no time Com relação a Juninho, o defensor deve fazer a quinta partida consecutiva entre os titulares. Diferentemente dos compromissos passados, o técnico Roger Machado deve optar no clássico por um esquema com três zagueiros. No caso, a formação deve ser composta por Juninho, Mercado e Vitão. O camisa 18 já integrava o elenco do Internacional no primeiro turno, mas, ele somente no banco de reservas no Gre-Nal na Arena. O zagueiro iniciou sua trajetória nas categorias de base do Coritiba e enfrentou o Athletico em nove ocasiões, com quatro vitórias, um empate e quatro derrotas. Em sua passagem no Bahia foram dois confrontos contra o Vitória, com dois resultados negativos. No período em que esteve no Palmeiras, Juninho não enfrentou o Corinthians, somente o São Paulo e soma um revés. Já com a camisa do Atlético, ele não encarou o Cruzeiro.