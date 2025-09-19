Ídolo Mauro Galvão aciona Vasco na Justiça e cobra dívida de R$ 2,5 milhões

Ex-zagueiro pede a inclusão de uma dívida antiga no processo de Recuperação Judicial do clube; valor original era de um acordo que data de 2007 / Crédito: Jogada 10

O ídolo e capitão do Vasco na conquista da Libertadores de 1998, Mauro Galvão, acionou o clube na Justiça. A empresa do ex-zagueiro cobra o reconhecimento de uma dívida de R$ 2,56 milhões. O valor, aliás, se refere a um acordo que o Cruz-Maltino não cumpriu desde o ano de 2007. A defesa do ex-jogador, portanto, pede que a Justiça inclua a quantia na lista de credores da Recuperação Judicial do clube. A cobrança se refere a um acordo antigo, que tinha o valor inicial de R$ 1,8 milhão. O Vasco, na época, deveria ter pago o valor em prestações entre 2003 e 2007. A empresa Olle Galvão Marketing, no entanto, alega que o clube não cumpriu com o combinado. O valor atualizado da dívida, com as devidas correções, chega agora a R$ 2,56 milhões.