Hoffenheim x Bayern de Munique: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes se enfrentam em partida válida pela 4ª rodada do Campeonato Alemão 2025/26 / Crédito: Jogada 10

A bola volta a rolar na Bundesliga 2025/26. Neste sábado (20), Hoffenheim e Bayern de Munique se enfrentam às 10h30 (de Brasília), na PreZero Arena, em Sinsheim, pela 4ª rodada da competição. O duelo coloca frente a frente dois tradicionais clubes do futebol alemão. Onde assistir A partida terá transmissão ao vivo no sportv (TV fechada), CazéTV (YouTube) e OneFootball (streaming).

LEIA MAIS: Dono do Manchester United vai de helicóptero a CT para conversar com Ruben Amorim Como chega o Hoffenheim O tradicional clube alemão faz um início de temporada positivo até o momento. Isto porque o time somou seis pontos em três rodadas e aparece na 6ª posição da Bundesliga. Agora, o Hoffenheim terá um desafio pela frente, mas poderá contar com o apoio de seus torcedores para arrancar pontos do Bayern. Além disso, o time vem de uma vitória por 4 a 2 sobre o Union Berlin. Contudo, o técnico Christian Ilzer segue sem poder contar com Valentin Jandrey, Adam Hložek e Koki Machida, todos lesionados.

Como chega o Bayern de Munique Por outro lado, o Bayern está em mais uma temporada no domínio do futebol alemão. O time é o único com 100% de aproveitamento na Bundesliga e lidera a competição com nove pontos em três jogos. Além disso, os bávaros marcavam 14 gols, com uma média de quase cinco gols por partida, e sofreram apenas dois. O Bayern vem de uma vitória por 3 a 1 sobre o Chelsea, atual campeão do Mundial de Clubes, na estreia das equipes na fase de liga da Champions. O duelo, na Allianz Arena, em Munique, teve dois gols do artilheiro Harry Kane. Por fim, mesmo com a grande fase da equipe, o técnico Vincent Kompany segue com alguns jogadores no departamento médico. Assim, Raphael Guerreiro, Alphonso Davies, Hiroki Ito e Jamal Musiala, lesionados, estão fora do jogo deste sábado.