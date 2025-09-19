Goiás x Paysandu: onde assistir, escalações e arbitragem

Para retomar a liderança, Esmeraldino recebe o Papão, lanterna da Série B, mas terá que superar uma má fase e cinco desfalques importantes / Crédito: Jogada 10

A 27ª rodada da Série B apresenta um confronto de extremos neste sábado (20). O Goiás recebe o Paysandu às 16h (horário de Brasília), no Estádio Hailé Pinheiro, a Serrinha. A partida coloca frente a frente o vice-líder, que luta para retomar a ponta, e o lanterna da competição, que joga pela sobrevivência. O duelo tem um peso enorme para os dois times. O Goiás, que não vence há três jogos, precisa da vitória em casa para reassumir a liderança, ao menos de forma provisória, e pressionar o Coritiba. Já o Paysandu, afundado na última posição e a seis pontos de sair do Z4, precisa de um resultado heroico para seguir sonhando com a permanência.

Onde Assistir A partida entre Goiás e Paysandu, pela 27ª rodada da Série B, terá transmissão ao vivo do Disney+. Como chega o Goiás O Goiás chega para a partida em seu momento de maior instabilidade na competição. A equipe Esmeraldina não vence há três jogos. Essa sequência negativa, aliás, custou a liderança do campeonato. Agora, o time de Vagner Mancini aposta no fator casa contra o lanterna como a oportunidade perfeita para quebrar o jejum e voltar ao topo. A situação do time, no entanto, é dramática por causa do alto número de desfalques. São cinco jogadores importantes fora, todos por suspensão: Martin Benítez, Marcão Silva, Anselmo Ramon, Gonzalo Freitas e Wellington Rato. A única boa notícia é o retorno do goleiro titular Tadeu, mas o treinador terá que escalar uma equipe totalmente modificada. Como chega o Paysandu O Paysandu chega a Goiânia em uma situação desesperadora. A equipe paraense é a lanterna isolada da Série B, a seis pontos do primeiro time fora da zona de rebaixamento. O Papão sabe que precisa de uma campanha de recuperação imediata, e tentar surpreender o vice-líder, mesmo fora de casa, é uma de suas últimas chances.