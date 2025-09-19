Fratura na fíbula: entenda a gravidade da lesão sofrida por Cuello, do Atlético

Lesionado no empate em 2 a 2 com o Bolívar, pela Sul-Americana, atacante deve retornar aos gramados entre 8 e 12 semanas

O atacante Tomás Cuello virou mais um desfalque para o Atlético Mineiro. Afinal, ele teve uma fratura da fíbula associada à ruptura de ligamentos do tornozelo esquerdo e será submetido a uma cirurgia nos próximos dias. A lesão ocorreu no empate em 2 a 2 com o Bolívar, no jogo de ida das quartas de final da Sul-Americana. Dessa forma , deve afastar o jogador por um período entre 8 e 12 semanas.

Segundo Thiago Rebello, fisioterapeuta esportivo e especialista pela Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva e da Atividade Física (Sonafe Brasil), a gravidade de uma lesão desse tipo está ligada a dois pontos principais: a classificação da fratura e o comprometimento dos tecidos ao redor.

“O primeiro é relacionado à classificação da fratura em si, que vai desde um traço simples com redução (alinhamento) sem necessidade de intervenção cirúrgica, até fraturas desalinhadas e com múltiplos fragmentos que necessitam de abordagem cirúrgica para o alinhamento. Já o segundo fator é o acometimento associado dos tecidos adjacentes ao osso fraturado, no caso da fíbula, comumente podem ser envolvidos os ligamentos talofibular anterior, talofibular posterior e o ligamento calcâneo-fibular, além da sindesmose tíbio-fibular”, explicou.

Aliás, o especialista explica que a recuperação em casos como esse é dividida em três fases. A primeira consiste na estabilização da fratura, sendo feita tanto por imobilização quanto por cirurgia, além do uso de recursos como ultrassonoterapia e fotobiomodulação. Na segunda etapa, o foco passa a ser a restauração da mobilidade e da força, seguindo exercícios específicos e técnicas que buscam o fortalecimento. Depois, a última é o retorno esportivo, em que são realizados treinos que simulam exigências físicas e técnicas do jogo.

Cuello precisa fazer o tratamento adequado da contusão

De acordo com Thiago, Cuello pode voltar a jogar em alto nível, contanto que faça o tratamento adequado para a recuperação.