Fluminense apresenta relatório com prestação de contas da gestão de Mário Bittencourt

Fluminense apresenta relatório com prestação de contas da gestão de Mário BittencourtPresidente completa seis anos no comando tricolor. Ele está em seu último ano de mandato. Matheus Montenegro concorre como situação
O Fluminense apresentou nesta sexta-feira (19) o relatório de prestação de contas dos seis anos da gestão de Mário Bittencourt. Empossado em junho de 2019 como o 35º presidente da história tricolor, o mandatário destacou os principais feitos no comando. Em carta, ressaltou a reconstrução do clube até o reequilíbrio das finanças, além dos títulos históricos, como a Libertadores de 2023. Clique aqui e confira o conteúdo na íntegra.
“Tivemos grandes momentos nesses seis anos. O clube alcançou recordes de receita, conseguiu previsibilidade para honrar compromissos e obteve melhores negociações em contratos. Conquistamos estabilidade e capacidade de tomar decisões de médio e longo prazo em ambiente de menor incerteza. E tudo isso se refletiu em campo, com a conquista de grandes títulos”, disse.
No relatório, o Fluminense destacou o aumento da receita operacional, que foi determinante para o sucesso dos seis anos da gestão. Afinal, o clube conseguiu dobrar o valor de sua receita média, mesmo com os impactos da pandemia entre 2020 e 2021. Entre 2019 e 2024, o clube aumentou a receita em três vezes. Em 2019, a receita anual foi de R$ 219,1 milhões, enquanto em 2024 foi de R$ 684,1 milhões.
“Presto estas informações com sentimento de dever cumprido. Trabalhar pelo Fluminense é trabalhar pelo passado, presente e futuro ao mesmo tempo, em cada decisão. É honrar sua tradição construindo as bases de seu futuro. Foi isso o que procurei fazer. Desde já muito obrigado a todas e a todos que me permitiram doar cada minuto desses seis anos à minha maior paixão”, finalizou.
Dívida aumenta, e Fluminense estuda virar SAF
Entre os principais pontos do aumento anual da receita estão a captação de patrocínios e as maiores vendas da história do clube. Afinal, o Fluminense foi de R$ 9,3 milhões de receita em patrocínios em 2019 para R$ 86,3 milhões em 2025. Já em relação as vendas, o Tricolor arrecadou cerca de R$ 800 milhões com vendas de atletas. Entre as 10 maiores da história do clube, sete foram nesta gestão.
Contudo, apesar do aumento da receita anual, o Fluminense também viu sua dívida cresceu. Em 2019, o valor era de R$ 865 milhões. Dois anos depois, chegou a cair para R$ 741 milhões. Porém, voltou a crescer nos últimos três anos, voltando ao mesmo valor do início da gestão. O valor aumentou na mesma medida em que os investimentos esportivos aumentaram, o que gerou aumento na receita anual.
Em virtude da dívida, o Fluminense iniciou um estudo para se tornar SAF. Após três anos e meio de estudos em busca de um modelo, a proposta para criação de uma sociedade foi entregue ao Conselho Deliberativo, no último dia 8. O modelo contará com um fundo de tricolores milionários adquirindo cotas da empresa que comandará o futebol. Assim, o fundo seria sócio majoritário com 65%.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.