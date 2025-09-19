Fluminense apresenta relatório com prestação de contas da gestão de Mário Bittencourt

“Tivemos grandes momentos nesses seis anos. O clube alcançou recordes de receita, conseguiu previsibilidade para honrar compromissos e obteve melhores negociações em contratos. Conquistamos estabilidade e capacidade de tomar decisões de médio e longo prazo em ambiente de menor incerteza. E tudo isso se refletiu em campo, com a conquista de grandes títulos”, disse.

O Fluminense apresentou nesta sexta-feira (19) o relatório de prestação de contas dos seis anos da gestão de Mário Bittencourt. Empossado em junho de 2019 como o 35º presidente da história tricolor, o mandatário destacou os principais feitos no comando. Em carta, ressaltou a reconstrução do clube até o reequilíbrio das finanças, além dos títulos históricos, como a Libertadores de 2023. Clique aqui e confira o conteúdo na íntegra .

No relatório, o Fluminense destacou o aumento da receita operacional, que foi determinante para o sucesso dos seis anos da gestão. Afinal, o clube conseguiu dobrar o valor de sua receita média, mesmo com os impactos da pandemia entre 2020 e 2021. Entre 2019 e 2024, o clube aumentou a receita em três vezes. Em 2019, a receita anual foi de R$ 219,1 milhões, enquanto em 2024 foi de R$ 684,1 milhões.

“Presto estas informações com sentimento de dever cumprido. Trabalhar pelo Fluminense é trabalhar pelo passado, presente e futuro ao mesmo tempo, em cada decisão. É honrar sua tradição construindo as bases de seu futuro. Foi isso o que procurei fazer. Desde já muito obrigado a todas e a todos que me permitiram doar cada minuto desses seis anos à minha maior paixão”, finalizou.

Dívida aumenta, e Fluminense estuda virar SAF

Entre os principais pontos do aumento anual da receita estão a captação de patrocínios e as maiores vendas da história do clube. Afinal, o Fluminense foi de R$ 9,3 milhões de receita em patrocínios em 2019 para R$ 86,3 milhões em 2025. Já em relação as vendas, o Tricolor arrecadou cerca de R$ 800 milhões com vendas de atletas. Entre as 10 maiores da história do clube, sete foram nesta gestão.

Contudo, apesar do aumento da receita anual, o Fluminense também viu sua dívida cresceu. Em 2019, o valor era de R$ 865 milhões. Dois anos depois, chegou a cair para R$ 741 milhões. Porém, voltou a crescer nos últimos três anos, voltando ao mesmo valor do início da gestão. O valor aumentou na mesma medida em que os investimentos esportivos aumentaram, o que gerou aumento na receita anual.