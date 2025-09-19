Flamengo detona, enumera erros da arbitragem e vai recorrer na Conmebol

Clube afirma que o árbitro Andrés Rojas cometeu "um desfile de equívocos e decisões que extrapolaram o limite do erro humano" / Crédito: Jogada 10

O Flamengo emitiu uma nota oficial, nesta sexta-feira (19), após partida contra o Estudiantes, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. O time saiu com a vantagem mínima diante dos argentinos, mas ficou na bronca por conta da atuação da arbitragem no Maracanã. O clube, portanto, enumerou diversos erros do árbitro colombiano Andrés Rojas, da Colômbia, de seus auxiliares e o VAR. O clube também anunciou que tomará providências junto à Conmebol após os erros graves na partida contra o Estudiantes. Em nota, o Rubro-Negro afirma que os erros extrapolaram o “limite do erro humano e comprometeram o resultado esportivo, deixando evidente uma condução tendenciosa”.

A principal reclamação é em relação à expulsão de Gonzalo Plata. No segundo tempo, o equatoriano recebeu o segundo amarelo em uma dividida com um defensor do Estudiantes. No entanto, a Conmebol já admitiu o erro, mas disse que o VAR não poderia interferir. A diretoria, aliás, acredita que há brecha para conseguir a anulação da expulsão e deve utilizar o caso do ex-zagueiro Dedé, em 2018, pelo Cruzeiro. Principais do Flamengo: • Pênalti não marcado em Luiz Araújo;

• Expulsão absurda de Gonzalo Plata (quando ele mesmo sofreu a falta);

• Gol irregular do Estudiantes validado;

• Faltas invertidas e cartões desproporcionais contra o Flamengo;

• Omissão do VAR em lances capitais. O rubro-negro também afirmou que estes erros foram um “ataque direto à integridade” da Libertadores, e que “não podem ser tratadas como simples falhas”. Veja a nota oficial: “O Flamengo vem a público comunicar que tomará providências junto à CONMEBOL sobre a atuação da arbitragem na partida contra o Estudiantes de La Plata. O que se viu em campo, protagonizado pelo árbitro colombiano Andres Rojas, foi um desfile de equívocos e decisões que extrapolaram o limite do erro humano, deixando evidente uma condução tendenciosa, com tratamento diferenciado para as duas equipes, comprometendo diretamente o resultado esportivo e a credibilidade da competição.

As imagens da partida são claras e incontestáveis ao revelar a imensidade dos erros cometidos. Faltas invertidas e cartões amarelos aplicados de maneira desproporcional contra o Flamengo revelam o desequilíbrio das decisões do árbitro em favor do time visitante. Houve um pênalti cometido em toque de mão intencional do defensor na disputa de bola com Luiz Araújo, e a posterior expulsão do Gonzalo Plata, punido com o segundo cartão amarelo em lance no qual é ele quem sofre a falta. A validação de um gol irregular do Estudiantes, marcado após toque no braço aberto do atacante, que expandiu sua área para além do movimento natural assumindo o risco, torna tudo ainda mais grave. Situações como estas não podem ser tratadas como simples falhas, mas sim como um ataque direto à integridade do torneio. Como se não bastasse a numerosa quantidade de erros capitais, destacados na imprensa nacional e internacional, também chamou a atenção a omissão do árbitro de vídeo, Nicolás Gallo (COL), e a não utilização do recurso do VAR em momentos que o protocolo exigia sua participação. Todos estes elementos escancaram uma atuação desastrosa da equipe de arbitragem, formada ainda pelos auxiliares Alexander Guzmán Bonilla (COL) e John Alexander León Sánchez (COL), além do quarto árbitro Jhon Alexander Ospina Londoño (COL), algo que influenciou diretamente no resultado desta partida e também comprometeu a escalação do Flamengo para o jogo decisivo na Argentina. O Flamengo irá recorrer junto à CONMEBOL da absurda expulsão do jogador Gonzalo Plata, na absoluta certeza de que a Confederação Sul-Americana de Futebol irá rever a decisão, com urgência, e reverter a punição aplicada ao atleta. O mesmo deve ser feito já para a próxima partida, sob pena de se perpetuar uma injustiça que prejudicaria ainda mais a competição e mancharia sua imagem diante do cenário internacional.