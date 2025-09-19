Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Endrick volta a ser relacionado pelo Real Madrid após 124 dias fora

Depois de 124 dias fora dos gramados por causa de uma lesão e de uma recaída que atrasou sua recuperação, Endrick voltou a ser relacionado para uma partida do Real Madrid. O atacante brasileiro, uma das grandes apostas do clube, está novamente entre os convocados do técnico Xabi Alonso para enfrentar o Espanyol.

O começo da segunda temporada de Endrick em Madri não saiu como o esperado. A lesão no tendão da perna direita, seguida de uma nova complicação, interrompeu o bom momento que vivia quando parecia ganhar espaço com Xabi Alonso.

Agora, após algumas semanas treinando com o restante do elenco, Endrick volta à lista de relacionados. O cenário, porém, é outro: o Real Madrid está em grande fase (único com 100% de aproveitamento no Campeonato Espanhol) e viu surgir novas opções no ataque, como Gonzalo García.

Dessa maneira, Endrick terá que mostrar novamente seu valor e brigar por espaço em um elenco cheio de estrelas. O desafio é grande, mas o brasileiro já deu o primeiro passo.

