Dono do Manchester United vai de helicóptero a CT para conversar com Ruben Amorim

Em meio à crise, Jim Ratcliffe encontra treinador português para analisar mau momento dos Red Devils neste início de temporada 2025/26

Em meio à crise do Manchester United, Jim Ratcliffe, dono do clube, foi de helicóptero ao centro de treinamento nesta sexta-feira (19). De acordo com o “The Athletic”, o dirigente se reuniu com o técnico Ruben Amorim, para discutir o atual momento da equipe

Ainda segundo a reportagem, o dirigente já planeja tal visita, que inclui reuniões com outros setores do clube. No entanto, há uma preocupação com o trabalho do comandante, que mesmo com os resultados adversos segue com apoio do mandatário.