Cruzeiro vende Isa Chagas ao PSG na maior negociação da história do time feminino

Negócio de cerca de R$ 2 milhões leva a lateral de 24 anos para a França; jogadora foi destaque na campanha do vice-campeonato brasileiro / Crédito: Jogada 10

O Cruzeiro anunciou a venda da lateral Isabela Chagas. A jogadora, de 24 anos, vai defender o Paris Saint-Germain, da França. A negociação, que gira em torno de R$ 2 milhões, é a maior da história do time feminino do clube. Isa Chagas, aliás, foi um dos grandes destaques da equipe na temporada, vice-campeã brasileira. A jogadora já viajou para a França para finalizar o acordo. Ela desembarcou em Paris na última quinta-feira (18). A lateral, então, realizou os exames médicos no último dia da janela de transferências do futebol francês. O seu novo contrato com o time do PSG ainda não teve a duração divulgada.