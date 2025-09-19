Corinthians dribla desfalques com improvisos de Dorival e mantém solidez defensiva

Timão soma cinco jogos de invencibilidade e metade das partidas sem sofrer gols sob o comando do treinador, mesmo com elenco limitado / Crédito: Jogada 10

O Corinthians atravessa um período marcado por improvisos. Diante de uma série de lesões e suspensões, Dorival Júnior tem recorrido a soluções pouco convencionais para manter o time competitivo. A estratégia, até aqui, tem dado resultado. Afinal, o Timão completou um mês sem perder, com quatro vitórias e um empate, e atingiu a marca de 13 jogos sem ser vazado desde a chegada do treinador. Contudo, a lista de adaptações recentes é extensa. Contra o Fluminense, o lateral-esquerdo Fabrizio Angileri atuou como zagueiro, Matheuzinho e Matheus Bidu jogaram avançados como alas, e Vitinho, atacante de origem, assumiu papel central no meio-campo.

“Com a experiência que eu tenho, vou tentar agregar em qualquer posição que estiver jogando, e o professor sabe disso. Eu estou disponível para poder estar atuando e ajudando a equipe da melhor maneira possível”, afirmou Vitinho, após o jogo no Maracanã. Os problemas não pararam por aí. Afinal, na mesma noite, Rodrigo Garro foi cortado no aquecimento após sentir a panturrilha direita. Exames apontaram lesão muscular de grau 2, ampliando a lista de baixas para sete jogadores, cinco deles titulares. Durante a partida, Dorival ainda lançou mão do lateral-esquerdo Hugo, improvisado no meio, em seu primeiro jogo desde maio. Lateral-direita é grande dor de cabeça Situação semelhante já havia ocorrido no Dérbi contra o Palmeiras, quando o meia Charles foi escalado como lateral-direito. Isso porque Félix Torres, que vinha atuando fora de posição, não convencia, e o titular Matheuzinho estava fora por sobrecarga muscular. Sem reserva imediato, já que Léo Maná foi emprestado ao Criciúma, o treinador precisou criar alternativas. Além disso, o drama se agravou com a lesão de Raniele, destaque do setor defensivo, que atuava como volante e também como terceiro zagueiro. Para Dorival, trata-se de um cenário incomum.

“Nós estamos convivendo com uma situação inusitada, com muitos problemas, procurando de todas as formas encontrar soluções dentro do nosso elenco”, declarou o técnico, que tem recorrido também a jovens da base. Mesmo com desfalques, Corinthians mostra solidez Mesmo com tantas limitações, o Corinthians tem mostrado força defensiva. Dos 26 jogos sob o comando de Dorival, a equipe terminou sem sofrer gols em 13 deles, incluindo a campanha perfeita na Copa do Brasil, com seis vitórias sem ser vazada. ” Se era, naquele momento, um problema muito sério que a gente vinha atravessando, eu acho que nesse sentido nós encontramos um caminho”, avaliou Dorival.