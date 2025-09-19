Conmebol divulga análise do VAR e admite erro em expulsão de Plata, do Flamengo

Entidade afirma que decisão do árbitro Andrés Rojas foi incorreta e ressalta que o VAR não poderia interferir na decisão e revisar o lance

“O atacante rubro-negro joga a bola. Posteriormente, o defensor de camisa branca chuta a bola e ambos caem no chão, não configurando infração do atacante. O árbitro observa a ação e sanciona incorretamente o jogador rubro-negro, expulsando por duplo cartão”, informou a entidade no vídeo.

A Conmebol divulgou, nesta sexta-feira (19), áudios do VAR e uma análise da expulsão de Gonzalo Plata pelo árbitro Andrés Rojas. O vermelho ocorreu no duelo entre Flamengo e Estudiantes, pelas quartas de final da Libertadores, no Maracanã. Assim, o narrador da entidade reconheceu que o árbitro colombiano não deveria ter mostrado o cartão vermelho ao equatoriano.

Em seguida, a Conmebol ressaltou que o VAR não poderia revisar ou intervir no lance. O contato ocorreu aos 36′ do segundo tempo, quando o Rubro-Negro vencia por 2 a 0, com tranquilidade.

“Vale esclarecer que, de acordo com o protocolo VAR e as regras do jogo, o VAR poderá interferir apenas em incidentes das quatro considerações revisáveis, que são gols, pênaltis, cartão vermelho direto e confusão de identidade. Por não configurar nenhum desses incidentes, já que não é uma infração de cartão vermelho direto, o VAR não pode interferir”, completou.

Caso o contato entre os atletas fosse dentro da área, poderia existir uma recomendação para o árbitro ver o lance no monitor à beira do gramado e assinalar o possível pênalti. Contudo, Facundo Rodríguez acertou Plata em uma disputa de bola fora da área, e o VAR não pode interferir na decisão do árbitro de campo, que optou pela expulsão.