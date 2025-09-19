Conmebol anula expulsão, e Plata é liberado para jogo de volta da Libertadores

Flamengo recorre à entidade após muitas reclamações contra a atuação do árbitro Andrés Rojas na partida contra o Estudiantes / Crédito: Jogada 10

O Flamengo conseguiu anular a expulsão de Gonzalo Plata na vitória por 2 a 1 sobre o Estudiantes, na última quinta-feira, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. Assim, o atacante equatoriano está liberado para atuar na partida de volta, na próxima quinta-feira, em La Plata. A informação inicial foi do jornalista Mauro Cezar Pereira. “Por meio deste comunicado, informo que, de acordo com as informações prestadas pela Comissão de Arbitragem e após a devida análise, a Unidade Disciplinar informa que a comunicação de medidas disciplinares referentes ao jogador Gonzalo Jordy Plata Jiménez foi modificada. Consequentemente, confirma-se que o referido jogador não está suspenso para a próxima partida oficial do seu clube na CONMEBOL Libertadores de 2025”, diz a nota.

O clube ficou na bronca por conta da atuação do árbitro Andrés Rojas no Maracanã. Além da expulsão, outros lances não agradaram ao Flamengo no decorrer do jogo. A mudança, aliás, ocorre pouco depois de o Flamengo publicar uma nota oficial condenando a atuação do árbitro colombiano Andrés Rojas. No primeiro documento, a Conmebol informou “expulsão por duas advertências” e incluía o nome de Gonzalo Plata, Além disso, havia o aviso que ele estava suspenso “de acordo com os artigos 70 e seguintes do Código Disciplinar”. No entanto, no segundo documento, a Conmebol deixa apenas “advertências de jogadores”, com o primeiro cartão amarelo recebido pelo atacante Gonzalo Plata. Além dele, Samuel Lino, Saúl e Bruno Henrique também foram advertidos.