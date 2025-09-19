Comentaristas de arbitragem divergem sobre lance da expulsão de Plata, do Flamengo

Gonzalo recebeu o segundo amarelo na reta final da vitória por 2 a 1 sobre o Estudiantes, no Maracanã, pelas quartas de final da Libertadores / Crédito: Jogada 10

A vitória do Flamengo por 2 a 1 sobre o Estudiantes no Maracanã, pelas quartas de final da Libertadores, segue gerando repercussões intensas na mídia esportiva. Grande parte da polêmica se concentra na atuação da equipe de arbitragem de Andrés Rojas e na expulsão de Gonzalo Plata, na reta final do jogo. Embora haja quase um consenso ao equívoco na punição, comentaristas ainda divergem quanto à origem da marcação. Comentaristas de arbitragem das principais emissoras do país deram suas considerações sobre o lance em questão. Enquanto PC Oliveira, da Globo, sequer identifica falta de Plata na jogada, Renata Ruel, da ESPN, entende que há uma ação de bloqueio. Contudo, ambos concordam com o excesso praticado por Andrés Rojas em sua decisão.

Durante o ‘Troca de Passes’, do SporTV, o jornalista Felipe Diniz relatou a avaliação de PC Oliveira sobre o lance que culminou na expulsão. O ex-árbitro entende que, embora o ângulo não favoreça, a ação de Plata “foi normal, na bola”. Aliás, ele alerta para um toque no braço do jogador do Estudiantes antes do contato com Gonzalo. “PC fala que o jogador do Estudiantes leva a mão à bola antes de atingir o Plata. Braço muito aberto. Pênalti. Então, o PC entende que era pênalti antes da expulsão do Plata”, relatou o jornalista. Ação de bloqueio Já a ex-árbitra Renata Ruel apresentou uma interpretação distinta, mas também de discordância. “Como ele aplicou o segundo amarelo, o VAR não pode interferir. O árbitro interpretou que o Plata deixa a sola da chuteira, considerando ação temerária. Para mim, um cartão exagerado. Acho uma ação mais de bloqueio. Não concordo com o cartão”, avaliou. Flamengo aposta em precedente jurídico O clube vai à Conmebol para recorrer ao cartão vermelho de Plata e considera precedentes para tal. Segundo o ge, a diretoria avalia que o caso se assemelha ao episódio envolvendo o zagueiro Dedé, em 2018, então no Cruzeiro. A entidade anulou a expulsão àquela ocasião, após considerá-la injusta em confronto contra o Boca Juniors.