Ceará x Bahia: onde assistir, escalações e arbitragem

Ceará x Bahia: onde assistir, escalações e arbitragemEquipes vivem má fase e buscam reabilitação na temporada
Em má fase na temporada, Ceará e Bahia se enfrentam neste sábado (20), às 18h30 (de Brasília), no Castelão, pela 24ª rodada do Brasileirão. Os dois times buscam, portanto, se reabilitar no campeonato. O Vozão quer se reaproximar do G6, enquanto o Esquadrão de Aço tenta voltar ao G4 e seguir na cola dos líderes.
Onde assistir
O jogo terá transmissão do Premiere (pay-per-view).
Como chega o Ceará
Sem vencer há três jogos, o Ceará chega pressionado para o confronto com o Bahia. Em busca de reabilitação para se aproximar novamente do G6, o Vozão quer surpreender o time baiano. Contudo, o técnico Léo Condé tem dois desfalques por suspensão: Rodriguinho, expulso contra o Vasco, e Fabiano, que levou o terceiro cartão amarelo e vai cumprir suspensão automática.
Como chega o Bahia
O Bahia ainda sente os efeitos da eliminação para o Fluminense na Copa do Brasil e chega pressionado para enfrentar o Ceará. Afinal, o Esquadrão ainda não passou confiança após conquistar a Copa do Nordeste — curiosamente contra o Confiança. Para o jogo contra o Vozão, portanto, o técnico Rogério Ceni tem muitos problemas por lesão, como Erick Pulga. Além disso, o zagueiro David Duarte está suspenso.
CEARÁ X BAHIA
Campeonato Brasileiro – 24ª rodada
Data e horário: 20/09/2025, às 18h30 (de Brasília)
Local: Castelão, em Fortaleza (CE)
CEARÁ: Bruno Ferreira; Rafael Ramos, Marllon, William Machado e Matheus Bahia; Dieguinho, Richardson e Lourenço; Galeano, Aylon e Pedro Raul. Técnico: Léo Condé
BAHIA: Ronaldo (João Paulo); Gilberto (Arias), Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Michel Araujo (Cauly), Kayky (Sanabria) e Willian José. Técnico: Rogério Ceni
Árbitro: Lucas Casagrande (PR)
Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Schumacher Marques Gomes (PB)
VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)
