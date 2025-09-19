Botafogo x Atlético: onde assistir, escalações e arbitragem

Finalistas da última Copa Libertadores , Botafogo e Atlético-MG se reencontram neste sábado (20), no Estádio Nilton Santos, pela rodada 24 desta edição do Campeonato Brasileiro. A bola às 18h30, no Rio de Janeiro. O Glorioso é o quinto colocado da competição, com 36 pontos. Sem Copas para disputar, almeja o G4. Já o Galo está somente na 13ª posição, com 25. Porém, ao contrário do oponente, ainda briga por título na Sul-Americana.

Como chega o Botafogo?

O Glorioso está cheio de problemas tanto em campo como fora das quatro linhas. Assim, questionado, o técnico Davide Ancelotti tem o cargo cada vez mais ameaçado, ainda que o sócio majoritário da SAF do Botafogo, John Textor, tenha dado algum respaldo ao italiano, ritual que, no futebol, não conta muito. Em seis compromissos no Colosso do Subúrbio, pelo Brasileirão, com Ancelottinho, o time alvinegro só obteve uma vitória.

Em relação ao último compromisso, o Botafogo ganhou mais dois desfalques e uma dúvida. O atacante Barrera e o meia Montoro foram, então, para o Mundial Sub-20 do Chile pelas seleções colombiana e argentina, respectivamente. Já o volante Danilo sentiu dores na última quarta-feira (17) e não tem presença garantida contra o Atlético.

O Botafogo precisa da vitória para se manter entre os classificados para a próxima Libertadores. Só assim minimiza um ano de planejamento desastroso.

Como chega o Atlético-MG?

Técnico da equipe carijó, Jorge Sampaoli terá desfalques importantes para visitar o Mais Tradicional, no Engenho de Dentro, neste fim de semana. Cuello sofreu fratura na fíbula e ruptura de ligamentos no tornozelo esquerdo e só volta em 2026. Saravia, Patrick e Cadu seguem no departamento médico e também não viajam para o Rio de Janeiro, assim como o volante Alexsander, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.