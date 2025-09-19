Botafogo x Atlético, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h

Botafogo e Atlético-MG se reencontram neste sábado (20), no Estádio Nilton Santos, pela rodada 24 desta edição do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 18h30 (horário de Brasília), no Rio de Janeiro. O Glorioso é o quinto colocado da competição, com 36 pontos. Sem Copas para disputar, almeja o G4. Já o Galo está somente na 13ª posição, com 25. Porém, ao contrário do oponente, ainda briga por título na Sul-Americana.

A Voz do Esporte já está de prontidão para transmitir a partida. Diego Mazur está confirmado na narração. Cleiton Santos veste a camisa 10 dos comentários esportivos. Por fim, o intrépido Vanderlei Lima entregará reportagens exclusivas do encontro entre cariocas e mineiros, no Colosso do Subúrbio.