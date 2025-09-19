Após pedido, Botafogo libera Montoro para a disputa do Mundial sub-20 pela Argentina

Meia embarca para o Chile depois do confronto com o Grêmio e deve perde, inicialmente, três partidas pelo Campeonato Brasileiro

Afinal, a Argentina terá compromissos entre os dias 28 de setembro e 4 de outubro, pela fase de grupos. Neste período, os comandados do técnico Davide Ancelotti medem forças com Fluminense, Bahia e Internacional pelo Campeonato Brasileiro.

Após pedido de Montoro, o Botafogo liberou a ida do argentino para a disputa da Copa do Mundo sub-20, que acontecerá entre os dias 27 de setembro e 20 de outubro. Nesse sentido, o Alvinegro terá mais dois jogos com presença do meio-campista, antes dele se apresentar à seleção albiceleste, no Chile.

O Botafogo, então, tinha a ideia de não liberar Montoro para o torneio sub-20, porém decidiu ceder. Isso porque o jogador e sua família solicitaram a liberação, pois disputar a Copa do Mundo sub-20 por seu país é um sonho para o meio-campista



Por outro lado, o jogador não irá participar do período de treinos prévios com a seleção. Ele só viajará para se unir ao grupo comandado por Diego Placente depois do jogo contra o Grêmio, na próxima quarta-feira, 24 de setembro.

Neste mesmo dia, os argentinos embarcarão rumo ao Chile para o torneio. A concentração do grupo começará nesta sexta-feira, em Buenos Aires, ainda sem a presença do meio-campista alvinegro.

Por fim, outro desfalque será Jordan Barrera, que até o momento só atuou por três minutos com a camisa da equipe carioca. A liberação do colombiano, de 19 anos, já estava prevista no planejamento do time para a sequência da temporada.