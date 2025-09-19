Após investigação, polícia acusa 11 pessoas por ataque a ônibus do Grêmio

Quarenta e quatro pessoas participaram de emboscada que ocorreu em aeroporto de Porto Alegre quando delegação do Grêmio embarcava para BH / Crédito: Jogada 10

A Polícia Civil finalizou investigação, na última quinta-feira (18), envolvendo um ataque a ônibus do Grêmio no aeroporto de Porto Alegre, o Salgado Filho, que ocorreu no dia 16 de agosto. Na oportunidade, a delegação embarcava para Belo Horizonte, já que havia embate contra o Atlético. As autoridades acusam 11 pessoas que participaram da emboscada, e a Promotoria de Justiça do Torcedor e Grandes Eventos passa a assumir a análise do processo. Inclusive, o Ministério Público é que ficará responsável pela denúncia e que possivelmente os infratores virem réus. O Inquérito cita ameaça, injúria, dano, associação criminosa e provocação de tumulto como delitos. A propósito, as imagens revelaram a presença de 44 pessoas no ataque, sendo que 11 delas tiveram identificação confirmadas. Por sinal, oito desses transgressores foram reconhecidos através de análise de impressões digitais no ônibus, que o Instituto Geral de Perícias (IGP) realizou.

A identificação dos outros três indivíduos se deu por meio das imagens de câmeras de segurança. Até o momento ainda não ocorreu o reconhecimento dos demais participantes, mas a polícia tem a possibilidade de voltar aos trabalhos se receber movas informações. Grêmio pune alguns infratores Entre os 11 infratores que tiveram suas identificações aprovadas, quatro deles têm ficha criminal. Um dos participantes, apontado como quem planejou a emboscada, tem acusações de roubo, furto e porte irregular de arma de fogo. Além disso, há registro de tumultos em estádios e está conectado a uma torcida organizada. Inclusive, não houve a divulgação do nome das pessoas que receberão acusações do ato criminoso, porém todas continuam em liberdade. A delegada Roberta Bertoldo, da Delegacia de Polícia para o Turista, que administra a área do aeroporto, foi quem conduziu a investigação.