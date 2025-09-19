Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Andrés Sanchez vence processo contra perfil crítico do Corinthians nas redes sociais

Ex-presidente do Timão venceu ação por dano moral após ofensas em publicações nas redes sociais. Réu pretende recorrer
O ex-presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, obteve vitória em processo movido contra Luiz Carlos Martucci Junior, administrador do perfil “Mala Oficial” na rede social X (antigo Twitter). Em decisão da 4ª Vara Cível da Lapa, proferida na semana passada, o juiz Raphael Garcia Pinto determinou que o réu indenize Sanchez em R$ 10 mil por dano moral, além de arcar com os custos do processo e honorários advocatícios.

Martucci, torcedor declarado do clube, usava a página para divulgar faturas de cartões de crédito do Corinthians. Além disso, direcionou ofensas pessoais a Andrés, chamando-o de “ladrão”, “líder de quadrilha”, “pilantra” e “bandido”. O magistrado também determinou que as publicações ofensivas fossem removidas de forma definitiva.

A defesa de Sanchez pedia indenização de R$ 30 mil, mas o pedido foi aceito apenas em parte.

Críticas sim, ofensas não

Na sentença, o juiz ponderou que, diante de episódios já reconhecidos pelo próprio Andrés, como o uso de cartão do clube em despesa pessoal, posteriormente ressarcida, críticas contundentes seriam compreensíveis.

“No meu sentir, é lícito, justo e esperado que o autor fosse atingido por duras, veementes e profundas críticas. Tenho conhecimento também de que o autor defende-se na mídia e canais de comunicação, alegando engano, confusão, após momentos de diversão e descontração com uso de bebida alcoólica, em momento de lazer”, escreveu Raphael Garcia Pinto.

Porém, o magistrado destacou que as expressões usadas pelo perfil extrapolaram os limites da crítica legítima.

“O que o ordenamento não permite, no meu entendimento jurídico, é linchamento público, condenação antecipada, ofensas excessivas, palavras desmedidas. Pois do contrário estar-se-ia a permitir verdadeira ofensa aos princípios acima citados. Se o autor dolosamente usou de verbas do clube para fins ilícitos e pessoais, que seja processado e julgado nas esferas competentes e não no tribunal da internet”, completou.

O juiz rejeitou, entretanto, o pedido da defesa de Andrés para proibir futuras postagens críticas de Martucci, considerando que tal medida configuraria censura prévia.

Caso segue em investigação no Corinthians

O uso de cartões de crédito do Corinthians segue sob investigação do Ministério Público de São Paulo. Além disso, a Comissão de Ética do clube também abriu processo interno para avaliar as denúncias. Martucci já manifestou a intenção de recorrer da decisão.

