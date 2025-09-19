Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

“Resultado foi condicionado pela arbitragem”, dispara Samuel Lino após vitória do Flamengo

Atacante critica duramente a atuação do juiz na partida contra o Estudiantes e afirma que a equipe saiu "muito prejudicada" de campo
O atacante Samuel Lino fez duras críticas à arbitragem. A fala do jogador ocorreu após a vitória do Flamengo por 2 a 1 sobre o Estudiantes. O jogo, válido pela Libertadores, foi na noite desta quinta-feira (18), no Maracanã. Para o atleta, o resultado da partida foi diretamente influenciado pelos erros do juiz. Ele, de fato, acredita que sua equipe saiu “muito prejudicada”.

A análise do jogador sobre a partida, de fato, foi bastante contundente. Ele acredita que o gol sofrido pelo Flamengo foi consequência das decisões do árbitro Andres Rojas.

“Acho que o resultado final foi muito condicionado pela arbitragem. Os erros cometidos hoje nos prejudicaram imensamente”, afirmou o atacante do time rubro-negro.

Samuel Lino, inclusive, listou os erros que mais o incomodaram. Para ele, o critério da arbitragem foi totalmente desfavorável ao seu time.

“Eles conseguiram um gol na nossa casa, mas esse gol vai muito da consequência do que a arbitragem fez no jogo”, disse o jogador.

O atacante, por fim, citou lances específicos que, em sua visão, prejudicaram o Flamengo.

“Expulsão sem sentido, faltas revertidas, (cartões) amarelos que não eram amarelos. Pra nós tudo, pro time do Estudiantes, nada”, lamentou o jogador. “A gente sai daqui muito prejudicado. Mas agora é descansar, focar no Brasileiro e no próximo jogo”, finalizou.

